حائل 08 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 02 نوفمبر 2022 م واساختتمت مدارس تعليم حائل أمس، الأسبوع العربي للكيمياء 2022، والذي يوافق بدايته 26 من شهر أكتوبر من كل عام.ونفذ البرنامج قسم النشاط العلمي من إدارة النشاط الطلابي بتعليم حائل، بمشاركة مجموعة من مدارس المنطقة في جميع المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، حيث اشتملت الفعاليات على عدد من التجارب العلمية التي يقدمها الطلاب تحت إشراف معلمي العلوم بالمدارس، كما شملت الفعاليات تمثيل العديد من الشخصيات العربية والإسلامية، التي خدمت علم الكيمياء، حرصاً على نشر ثقافة علم الكيمياء من خلال الأنشطة المدرسية المتنوعة، ومنها: الإذاعة المدرسية واللوحات والمطويات.وعملت هذه الفعاليات على جذب انتباه الطلاب ونشر ثقافة علم الكيمياء، وأكسبتهم مهارات البحث العلمي، وممارسة تحديات علمية جديدة، لها بالغ الأثر في نمو معرفة ومهارات الطلاب.// انتهى //15:13ت م0130