تبوك 08 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 02 نوفمبر 2022 م واسبدأ مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي بتبوك, بتشغيل خط سير رحلات من وإلى الشارقة بدولة الإمارات المتحدة بواقع 3 رحلات أسبوعياً؛ لتنمية الحركة السياحية والاقتصادية في المنطقة.وأوضحَ مدير المطار مازن بن أحمد العسيري، أن شركة تجمع المطارات الثاني تعمل على تطوير شبكة المطارات بالمملكة؛ بهدف مواكبة النمو المستمر في حركة المسافرين الداخلية والخارجية، وتحرص على تجهيز وتطوير البِنية التحتية لقطاع الطيران للانطلاق ضمن "رؤية المملكة 2030".وأكدَ العسيري أن مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي أصبح وجهةً للنقل الجوي في العديد من مناطق المملكة ودول مجلس التعاون والدول العربية، حيث يستخدم المطار أكثر من ( 7) شركات طيران محلية ودولية لخدمة المنطقة, ويرتبط المطار برحلات مباشرة مع عدة وجهات داخلية ودولية, مشيراً إلى أن العمل جارٍ خلال المرحلة القادمة على إطلاق عدد من الرحلات المحلية والإقليمية والدولية.وأعرب العسيري عن شكره لسموِّ أمير المنطقة على متابعته وتوجيهاته لتوسيع عمل المطار، واستقباله العديدَ من الرحلات الداخلية والخارجية.// انتهى //20:55ت م0218