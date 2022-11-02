الرياض 08 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 02 نوفمبر 2022 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي سفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة شوكت سودهن.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:15ت م0222