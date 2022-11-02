عواصم 8 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 2 نوفمبر 2022 م واستراجعت الأسهم الأوروبية عن مكاسبها المبكرة وأغلقت منخفضةً اليوم مع توخي المستثمرين الحذر قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي المتوقع برفع سعر الفائدة في وقت سابق.فقد انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % ليقطع سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام بلغ خلالها أعلى مستوياته في نحو سبعة أسابيع.وتراجعت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت بعد زيادة أكبر من المتوقع في وظائف القطاع الخاص لشهر أكتوبر.وكانت أسهم قطاعات السلع الاستهلاكية والتعدين والتكنولوجيا في أوروبا من بين الأكثر تضرراً، إذ انخفضت ما بين 1.3 % و1.8%.وحقق المؤشر ستوكس 600 مكاسب قوية الشهر الماضي إذ بدد موسم أرباح أفضل من المتوقع بعض المخاوف من انخفاض منطقة اليورو إلى الركود، بينما تعهد البنك المركزي الأوروبي بمزيد من التشديد في السياسة النقدية.//انتهى//21:17ت م0223