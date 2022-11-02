الرياض 08 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 02 نوفمبر 2022 م واستَوَّجَ صاحبُ السموِّ الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مدير دورة الألعاب السعودية، الفائزين بمنافسات رفع الأثقال البارالمبية بالدورة، التي أقيمت على صالة الألعاب البارالمبية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.وفاز الرباع إبراهيم مصطفى البراهيم بالميدالية الذهبية والمركز الأول لفئة وزن 72 كجم، تلاه في المركز الثاني والميدالية الفضية اللاعب أصيل يوسف هوساوي، ثم اللاعب طارق محمد بالغيث في المركز الثالث والميدلية البرونزية.وفي وزن 88 كجم، حصد اللاعب سعيد عبدالعزيز هوساوي الميدالية الذهبية والمركز الأول، وفي المركز الثاني والميدالية الفضية اللاعب يحيي زكريا بواب، وجاء اللاعب متعب شوعي أبو عرضين في المركز الثالث والميدالية البرونزية.وتوَّجَت صاحبةُ السموِّ الملكي الأميرة دليِّل بنت نهار بن عبدالعزيز، نائب مدير دورة الألعاب السعودية، فريق جدة يونايتد، بذهبية منافسات كرة السلة للسيدات، التي أقيمت في صالة نادي الهلال، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الوحدة بنتيجة 50-42، وحلَّ فريق النصر بالمركز الثالث محققاً الميدالية البرونزية بعد الفوز على فريق الاتحاد بنتيجة 55-37.وفي منافسات البلياردو حقق اللاعب حمزة سيد الميدالية الذهبية والمركز الأول، وفي المركز الثاني والميدالية الفضية خالد الغامدي، وحلَّ مارلون كانيدا في المركز الثالث والميدالية البرونزية.وحصدت لارا مبارك الميدالية الذهبية والمركز الأول في منافسات السيدات، وجاءت ندى الزهراني في المركز الثاني والميدالية الفضية، وحلَّت نجلاء النعيمي في المركز الثالث والميدالية البرونزية.من جهة أخرى، اختتمت اليوم مباريات الدور نصف النهائي لمنافسات كرة قدم الصالات للسيدات في صالة جامعة الملك سعود، و أسفرت عن تأهل نادي الهلال إلى المباراة النهائية بعد الفوز على فريق النصر بنتيجة 5-4، وفي المباراة الثانية، حقق فريق اليمامة الفوز على الشباب بنتيجة 6-2.وتأهل لاعب التنس سعود الحقباني إلى نهائي فردي الرجال الذي سيقام غداً بعد فوزه في نصف النهائي - الذي جرى اليوم على ملاعب الاتحاد السعودي للتنس- على سليمان القاسم، ليواجه عمار الحقباني الذي كسب بدوره اللاعب راكان القعود.وفي مسابقة فردي السيدات، تأهلت يارا الحقباني إلى المباراة النهائية غداً بعد فوزها على سارة العبيدان، وفي المباراة الثانية تأهلت لارا بخاري بعد فوزها على اللاعبة زينب العبيدان.كما أقيمت مساء اليوم منافسات الدور نصف النهائي للإسكواش في جامعة الملك سعود، وأسفرت عن تأهل اللاعب محمد آل نصفان إلى المباراة النهائية بعد تخطيه اللاعب عبدالعزيز أبورقة بنتيجة 3-0، وفي المباراة الثانية حجز اللاعب عبدالرحمن مصطفى مكانه في النهائي بفوزه على اللاعب حسين الصادق بنتيجة 3-0.وعلى ملاعب الصالة الخضراء في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، تواصلت مباريات دور المجموعات للكرة الطائرة للرجال والسيدات، وأسفرت منافسات السيدات عن فوز الاتفاق على النهضة بنتيجة 3-0، والفيصلي على النصر بنتيجة 3-0، وفي منافسات الرجال، فاز فريق النصر على الترجي 3-0، وفاز الأهلي على الفيصلي بنتيجة 3-0.// انتهى //21:56ت م0225