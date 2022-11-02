جدة 08 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 02 نوفمبر 2022 م واستنطلق غدًا في جدة منافسات بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2022 بمشاركة 6 منتخبات، وتستمر منافساتها حتى الـ15 من نوفمبر الجاري.وكانت قرعة البطولة أجريت في وقت سابق، حيث جاء "الأخضر" على رأس المجموعة الثانية مع منتخبي سوريا والبحرين، فيما ضمَّت المجموعة الأولى منتخبات عمان، قطر، ولبنان، إذ يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.وتقام غداً مباراتان؛ الأولى تجمع قطر ولبنان عند الـ5 مساءً، واللقاء الثاني يجمع البحرين وسوريا عند الـ9 مساءً.من جانبه، ثمَّن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل الدعمَ الكبيرَ الذي يحظى به القطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص من القيادة الرشيدة، الأمر الذي أثمر عن تبوِّئ المملكة مكانةً مميزةً في استضافة العديد من الفعاليات الرياضية خلال الفترة الأخيرة، بمتابعة واهتمام كبيرين من صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.ورحَّب المسحل ببعثات المنتخبات المشاركة في البطولة، متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني المملكة، معرباً عن تمنياته للمنتخب الأولمبي بالتوفيق.// انتهى //22:09ت م0227