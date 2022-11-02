نجران 08 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 02 نوفمبر 2022 م واسرعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، مساء اليوم، حفل مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية"، بمناسبة اختتام مسار نجران لبرنامج "صوت الشباب" لتنمية مهارات التواصل والتفكير النقدي لـدى الشـباب السـعودي، الذي نظمته المؤسسة بالتعاون مع إمارة المنطقة في المركز الحضاري بمدينة نجران.وألقى سموه كلمة خلال الحفل، رفع فيها باسم شباب وشابات المنطقة، وباسمه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ لما يولونه من دعم واهتمام في بناء الإنسان وتمكين الشباب والارتقاء بمهاراتهم ليكونوا رافداً أساسياً في صناعة مستقبل الوطن.وقال سموه : أبنائي وبناتي الشباب، لقد أكد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على أننا سنواصل العمل بكل ما نملك من موارد وطاقات، وفي مقدمتها المواطن السعودي، ولا شك أنكم في مقدمة من يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة ـ أيدها الله ـ في بناء مجتمع حيوي، وتعليم تفاعلي، وأساس اقتصادي قوي، تزفون للوطن والعالم بشرى تحقيق رؤية 2030 إن شاء الله، فأنتم رأس مال الوطن، وصُنّاع مستقبله، وبالله ثم بعزمكم وطاقاتكم نسمو بين الأمم، ومن خلالكم نرى ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، وذلك لحفاظكم على هويتكم الإسلامية العربية السعودية، فأنتم مَنْ ورثتم عظيم القيم والشيم من آبائكم وأمهاتكم، وأنتم مصدر حراكنا وتفاعلنا اليوم.وقدم سموه شكره لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" على ما تقدمه من مبادرات قيمة وبرامج نوعية تشجع الشباب والشابات على الإبداع، ومن ضمنها برنامج "صوت الشباب" الذي يسهم في تنمية القدرات الذاتية لدى الشباب لإتقان فنون التواصل الهادف البنّاء، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتطوير قدراتهم المعرفية والحوارية والفكرية في طرح الآراء والأفكار الشخصية، وتساعدهم على معالجة التحديات التي تواجههم وتتيح لهم الفرصة لأن يكونوا مواطنين فاعلين ومؤثرين في المجتمع.وأضاف سموه: أبنائي وبناتي في مجلس شباب منطقة نجران "إن ما قمتم به من عمل طوال الفترة الماضية يؤكد للجميع نجاح مجالس الشباب ودورها الفعال في استثمار طاقات الشباب والفتيات بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع تجاه دينهم ومليكهم ووطنهم".ثم ألقت المديرة العامة للتواصل المجتمعي والأبحاث بمؤسسة مسك الخيرية، ديمة آل الشيخ، كلمة أوضحت خلاها أهداف برنامج "صوت الشباب"، ومسار البرنامج في مناطق المملكة وصولاً لمنطقة نجران، مقدمة شكرها لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على الدعم الذي وجدوه في منطقة نجران.وشاهد سموه والحضور فيلماً وثائقياً عن البرنامج، ثم شارك الشباب المتأهلون في جلسة حوارية أبرزت مهاراتهم وقدراتهم في الحوار والنقاش التي اكتسبوها خلال مشاركتهم في البرنامج.وأقيمت جلسة حوارية أخرى عن مسارات مؤسسة الأمير محمد بن سلمان "مسك".وفي نهاية الحفل كرّم سموه المشاركين في الجلسة والداعمين للبرنامج، كما تسلّم سموه هدية بهذه المناسبة.// انتهى //23:09ت م0237