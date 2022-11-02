جوهانسبرغ 8 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 2 نوفمبر 2022 م واسأعلن وسيط الاتحاد الأفريقي أولوسيغون أوباسانجو عن اتفاق بين الأطراف المتحاربة في النزاع في منطقة تيغراي الإثيوبية على هدنة، عقب محادثات مكثفة في جنوب أفريقيا.وقال في مؤتمر صحفي إن "طرفي النزاع الإثيوبي اتفقا رسمياً على وقف الأعمال العدائية ونزع الأسلحة بشكل منهجي ومنظم وسلس ومنسق", مرحباً ببدء حقبة جديدة لإثيوبيا.وكان الاتحاد الأفريقي قد أطلق الأسبوع الماضي أول محادثات رسمية بين الأطراف سعياً للتوصل إلى حل سلمي لنزاع أودى بآلاف الأشخاص، وتسبب بأزمة إنسانية في تيغراي.//انتهى//23:38ت م0239