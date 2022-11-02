أبها 08 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 02 نوفمبر 2022 م واسرعى معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، مساء اليوم، حفل استقبال الطلاب الدوليين المستجدين للعام الجامعي 1444، والذي نظمته الإدارة العامة لطلاب المنح، بالمسرح الجامعي بالقرعاء.ورحب معالي رئيس الجامعة في كلمة ألقاها خلال الحفل بالطلاب المنضمين حديثًا إلى الجامعة، مؤكدًا حرص الجامعة وجميع منسوبيها على خدمة طلاب المنح الدوليين وفق أعلى المستويات، راجيًا لهم التوفيق.وأشار السلمي إلى الدور الكبير الذي يقوم به طلاب المنح الدوليون في نقل الصورة الحضارية للمملكة كسفراء في بلدانهم وكمواطنين صالحين يعملون على تحقيق التنمية في تلك البلدان، منوهًا بالدعم غير المحدود الذي يحظى به هؤلاء الطلاب في المملكة.من جانبه أوضح مدير عام الإدارة العامة لطلاب المنح الدكتور سعيد الشهراني أن عدد طلاب المنح الدوليين بالجامعة بلغ 2430 طالبًا وطالبة من 73 جنسية منهم 421 طالبًا وطالبة انضموا للدراسة بالجامعة هذا العام.كما شهد الحفل عرضا مرئيا عبر خلاله طلاب المنح الدوليون عن سعادتهم وفخرهم بالدراسة في المملكة وجامعة الملك خالد، مستعرضين عددًا من تجاربهم في هذا الاتجاه، إضافة إلى قصيدة شعرية بعنوان "تغريد الحمام في مملكة السلام" وعدد من الفقرات التي قدمها الطلاب الدوليون.واختُتم الحفل بتكريم المشاركين والداعمين، والتقاط الصور التذكارية.// انتهى //23:38ت م0240