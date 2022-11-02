الرياض 08 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 02 نوفمبر 2022 م واسأقيمت، مساء اليوم، الليلة الـ 24 من مزاد نادي الصقور السعودي الذي ينظمه النادي بمقره بملهم شمال مدينة الرياض حتى 15 نوفمبر الحالي، وشهدت الليلة بيع 4 صقور بمبلغ 296 ألف ريال.وانطلق المزاد بالصقر الأول شاهين فرخ، طرح ساجر، للطواريح فهد وعامر خالد الحنتوشي ونواف محسن بن جبرين وسعد مسلم العتيبي، وتم بيعه بمبلغ 38 ألف ريال.بعدها جاءت المنافسة على الصقر الثاني شاهين فرخ، طرح بدر، للطاروح عبدالله عطية الله الصبحي وتم بيعه بمبلغ 145 ألف ريال.عقب ذلك جاء الدور على الصقر الثالث شاهين فرخ طرح المصيبخة للطاروحين عبدالعزيز حمود المحمادي ومحمد سليمان المحمادي، وتم بيعه بمبلغ 60 ألف ريال.وكان ختام الليلة مع الصقر الرابع شاهين فرخ طرح الدبدبة للطاروح محمود فرحان العنزي وتم بيعه بمبلغ 53 ألف ريال.ويقدِّم نادي الصقور السعودي العديد من المزايا للطواريح من خلال فِرَقه المنتشرة في المناطق (الشرقية والشمالية والوسطى والغربية الشمالية والغربية الجنوبية)، إذ تستقبل فرق النادي مالكَ الصقر (الطاروح) في كل منطقة، في حين يتكفَّل النادي أيضاً بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.وبعد بيع الصقر يتم تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع. وكان النادي قد أعلن عن أرقام التواصل مع فرق المزاد في المناطق من خلال حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.يشار إلى أن نادي الصقور السعودي أعلن عن انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2022 يوم الاثنين الموافق 28 نوفمبر الجاري، وذلك في مقر النادي بمَلهم، ضمن جهود النادي لدعم الصقَّارين وتعزيز هواية الصقارة في المملكة.//انتهى//23:39ت م0241