الرياض 08 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 02 نوفمبر 2022 م واسالتقى رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد بن حسن آل عقران، والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إسراء عسيري، ووكيل وزارة الإعلام للعلاقات الدولية الإعلامية الدكتور خالد الغامدي، اليوم، بمساعد رئيس إدارة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية جاغاتاي أوزدمير، ومستشار رئيس دائرة الاتصال التركية كلييج بوغرا كانات، ، ورئيس دائرة الدبلوماسية العامة بإدارة الاتصال التركية أوغوز غونر و سفير جمهورية تركيا لدى المملكة فاتح أولوصوي.واستعرض اللقاء الذي عقد بمدينة الرياض أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية في مجالات التبادل الإخباري ووكالات الأنباء، والإذاعة والتلفزيون، وتنظيم الإعلام، والعلاقات الإعلامية الدولية.// انتهى //23:51ت م0244