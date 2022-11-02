اقتصادي / الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض
الأربعاء 1444/4/8 هـ الموافق 2022/11/02 م واس
نيويورك 8 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 2 نوفمبر 2022 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً، اليوم، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 505.44 نقاط إلى 1.55% ليغلق عند 32147.76 نقطة، واغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 96.41 نقطة إلى 2.50% بـ3759.69 نقطة.
وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 366.05 نقطة إلى 3.36% بواقع 10524.80 نقطة.
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