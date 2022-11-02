طرابلس 8 ربيع الاخر 1444 هـ الموافق 2 نوفمبر 2022 م واسرحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، بالقرار الصادر عن القمة العربية الـ31 بالجزائر، الذي يدعم الحل الليبي-الليبي وصولًا إلى تنظيم الانتخابات في أسرع وقت ممكن لتحقيق الاستقرار السياسي الدائم.وقال الدبيبة في بيان له: "نرحب بقرار القمة العربية في الجزائر بالتأكيد على أولوية الانتخابات؛ لتحقيق الاستقرار السياسي الدائم في ليبيا ".وأشار إلى موقف الأشقاء العرب أصبح أكثر تقارباً، وصوت الليبيين أكثر وصولاً.//انتهى//00:00ت م0246