سياسي / الدبيبة يرحب بقرار قمة الجزائر المؤكد على أولوية الانتخابات في بلاده
الأربعاء 1444/4/8 هـ الموافق 2022/11/02 م واس
طرابلس 8 ربيع الاخر 1444 هـ الموافق 2 نوفمبر 2022 م واس
رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، بالقرار الصادر عن القمة العربية الـ31 بالجزائر، الذي يدعم الحل الليبي-الليبي وصولًا إلى تنظيم الانتخابات في أسرع وقت ممكن لتحقيق الاستقرار السياسي الدائم.
وقال الدبيبة في بيان له: "نرحب بقرار القمة العربية في الجزائر بالتأكيد على أولوية الانتخابات؛ لتحقيق الاستقرار السياسي الدائم في ليبيا ".
وأشار إلى موقف الأشقاء العرب أصبح أكثر تقارباً، وصوت الليبيين أكثر وصولاً.
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