جيزان 09 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 03 نوفمبر 2022 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، كرّم وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون التنموية الدكتور عيسى بن يحيى البناوي مساء أمس الأربعاء الفائزين بجائزة رواد للتميز التطوعي.وبدئ الحفل بالقرآن الكريم ، ثم ألقى عضو مجلس إدارة جمعية رواد للدكتور إبراهيم أبو هادي، كلمة الجمعية، استعرض فيها إنجازات الجمعية وعدد فرقها والساعات التطوعية والعائد الاقتصادي للجمعية خلال العام ٢٠٢١ /٢٠٢٢ .وتحدث أبو هادي عن جائزة رواد للتميز التطوعي، مشيرا إلى أن جمعية رواد تثمن المبدعين وتقدر عطاء المتميزين لهذا كانت الجائزة تكريما لجميع الفرق، مبيناً أن الجائزة ستستمر سنويا لتشجيع القيادات التطوعية على العطاء ولجذب المتطوعين لتحقيق رؤية 2030 بالقطاع غير الربحي.بعد ذلك شاهد الحضور عرضا مرئيا سلط الضوء على رسالة ورؤية جمعية رواد والتعريف بالجائزة، تلاها فقرة استعراضية لصغيرات السمو الصاعد.وفي ختام الحفل كرّم وكيل الإمارة للشؤون التنموية ونائب رئيس الجمعية الدكتور علي دبيع الفائزين بالجائزة .// انتهى //00:44ت م0001