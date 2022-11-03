الرياض 09 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 03 نوفمبر 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - انخفاض ملموس في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية وسماء غائمة جزئياً على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم يمتد الى الأجزاء الشمالية من مناطق المدينة المنورة، الرياض والشرقية, في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة كذلك على الاجزاء الشمالية الشرقية من المملكة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل الى مترين، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والاوسط وتكون شمالية شرقية الى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.// انتهى //03:03ت م0005