الطائف 09 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 03 نوفمبر 2022 م واسشرعت جمعية العون الخيرية بالطائف في تنفيذ مشروع (كسوة الشتاء) والذي من المتوقع أن يستفيد منه أكثر من 2000 فرد بإذن الله، ويعتبر المشروع أحد مشاريع الجمعية الإنسانية ، كما تستمر في تنفيذ مشاريعها الخيرية على مدار العام والمتمثلة في كفالة الأسر ، والكفارات،وإفطار صائم، وكسوة العيد، والحقيبة المدرسية، وزكاة الفطر، والصدقة الجارية، والأوقاف الخيرية، والزكاةـ والتدريب والتأهيل وخلافه .وتعد جمعية العون الخيرية بالطائف جهة خيرية غير ربحية تهتم بذوي الحاجة بما يسد حاجاتهم ويخفف معاناتهم حسب ما يردها من تبرعات عينية أو مالية.يذكر أن الجمعية تعمل حاليا على تنفيذ الاعمال الانشائية لوقفها الأول بالمحافظة ، ويجري العمل حالياً في وضع القواعد الأساسية للمبنى تحت إشراف هندسي ، وسيعود ريعه للحالات الانسانية التي ترعاها الجمعية من المحتاجين والأرامل والأيتام وكبار السن وذوي الإعاقة والدخل المحدود بالمحافظة ويقع الوقف داخل المحافظة على شارع تجاري بمساحة 526 متراً مربعاَ ، ويتكون المبنى المزمع إقامته من أربع أدوار متكررة، وسيحتضن مقر الجمعية ومرافقها ، ومحلات تجارية.// انتهى //06:20ت م0007