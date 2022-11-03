الطائف 09 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 03 نوفمبر 2022 م واساسفرت الجولات الرقابية التي نفذتها أمانة الطائف ممثلة في البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية بوكالة الخدمات والبلديات الفرعية عن ضبط 140 مخالفة للاشتراطات الصحية والتعليمات والأنظمة البلدية، وذلك خلال برنامج للرقابة المكثف لتعزيز سلامة المعروضات والغذاء وضمان جودة الخدمات المقدمة بالمرافق التجارية والغذائية بالمدينة وعلى الطرق السريعة والضواحي.وأوضحت أمانة الطائف أن اكثر من 15 فرق رقابية نفذت حملة رقابية شملت مطاعم ومطابخ ومخابز ومحلات بيع التموينات ومستودعات غذائية ومغاسل وانشطة مختلفة تتعلق بصحة وسلامة المستهلك، بهدف مراقبة امتثالها للتعليمات البلدية وتطبيق الاشتراطات الصحية، وتشتمل البرامج الرقابية على خطط توعوية للعاملين داخل المنشآت لتعزيز امتثالهم على المستوى الشخصي وداخل بيئة التحضير وخلال التعامل مع المستهلك.وبينت الأمانة أن الجهود الرقابية المكثفة والمرتبطة ببرامج للتوعية ساهمت في الحد من انتشار المخالفات وعززت الامتثال ورفع كفاءة الخدمات، ورصدت الفرق الرقابية خلال الجولات مخالفات تتعلق بمستوى النظافة وتخزين المواد الغذائية وبيئة التحضير، بالإضافة الى مخالفات تتعلق بانتهاء أو بعدم وجود الشهادات الصحية والتراخيص النظامية.وأشارت الأمانة انها طبقت لائحة الجزاءات البلدية بحق الأنشطة المخالفات المضبوطة كما يتم ادراجها ضمن برامج للرقابة المتكررة لحين تصحيح الملاحظات.// انتهى //06:33ت م0008