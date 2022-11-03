نجران 09 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 03 نوفمبر 2022 م واسنفذت عمادة التطوير والجودة في جامعة نجران، أمس، ورشة عمل بعنوان "التحسين المستمر وغلق دائرة الجودة بين الواقع والمأمول"، وذلك ضمن فعاليات الملتقى السنوي الأول للجودة بالجامعة.واستهدفت ورشة العمل 327 مستفيدًا من مختلف الجامعات السعودية، للتعريف بأهمية وكيفية إغلاق دائرة الجودة؛ التي تحدد الفجوة بين ما خطط له وما تحقق على أرض الواقع، والتأكد من ضمان استمراريته لتحسينه وفاعليته من خلال مراجعة أهداف التحسين لكل هدف وإجراءات تنفيذية.// انتهى //08:56ت م0011