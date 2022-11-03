جيزان 09 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 03 نوفمبر 2022 م واساختتمت مباريات دوري منطقة جازان لكرة اليد الدرجة الثانية ودوري الناشئين أمس الأول، والتي أقيمت لقاءاتها على الصالة المغلقة بمدينة الملك فيصل الرياضية بمدينة جيزان.وقد حقق نادي التهامي كأس بطولة المنطقة لدرجة الناشئين والدرجة الثانية لكرة اليد، فيما جاء نادي الأمجاد بالمركز الثاني، وحصل نادي الوطن على المركز الثالث في البطولة .// انتهى //09:13ت م0012