بريدة 09 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 03 نوفمبر 2022 م واسشاركت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم، ممثلة بالكلية التقنية الثانية ببريدة والكلية التقنية للبنات بالرس، في ملتقى صناعة التمور والنخيل، ضمن مبادرة أرض النخيل، من خلال المعرض المصاحب،‬ والمقام في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة لمدة أربعة أيام، بهدف صناعة مفهوم جديد لقطاع النخيل والتمور، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير الناتج المحلي، تماشياً مع الرؤية الطموحة 2030، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.وتتضمن المشاركة منتجات متنوعة من قسم تقنية التصنيع، وجزءًا من الصناعات التحولية للتمور، من عمل وإنتاج الكلية التقنية الثانية ببريدة، ومشغولات يدوية، وهدايا مقدمة من متدربات الكلية التقنية للبنات بالرس، بالإضافة لمرسم مصاحب للأطفال.// انتهى //12:22ت م0041