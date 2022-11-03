بريدة 09 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 03 نوفمبر 2022 م واسيطلق تجمع القصيم الصحي الأحد القادم، برنامج فعاليات اليوم العالمي للجودة، والذي سيقام خلال الفترة من 6-10 نوفمبر 2022، عبر تقنية الزوم "عن بعد" تحت شعار "ضمير الجودة .. القيام بالعمل الصالح".وتتضمن فعاليات برنامج اليوم العالمي للجودة تنفيذ العديد من الأنشطة التثقيفية والفعاليات التوعوية، من أبرزها إقامة أربع ندوات عامة، بمشاركة نخبة من خبراء الجودة في الرعاية الصحية على مستوى المملكة.ويهدف الاحتفاء باليوم العالمي للجودة إلى المساهمة في تعزيز الوعي العالمي بأهمية الجودة، وزيادة التركيز على نشر ثقافة الاهتمام بالجودة، وتطوير متطلباتها والتحسين المستمر لها في جميع المجالات ومختلف الجوانب، بالإضافة إلى تبادل التجارب، والاستفادة من الخبرات ومناقشة الأفكار الملهمة والحلول الإبداعية من أجل النمو المؤسسي، وتحقيق التنمية الشاملة والازدهار المتكامل.// انتهى //12:47ت م0044