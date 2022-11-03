مكة المكرمة 09 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 03 نوفمبر 2022 م واسدشنت أمانة العاصمة المقدسة اليوم، مشروع أعمال الرقابة مع إحدى الشركات للقيام بالأعمال الميدانية للرقابة البلدية، وتكون الممكّن الإستراتيجي للرقابة البلدية الصحية على محال الأغذية والأسواق.وأكد المشرف العام على المشروع المهندس ياسر بن مرضي الغامدي، أن هذه المبادرة تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل الرقابي؛ لرفع مستويات الأداء في البلديات الفرعية والاستفادة من الخبرات, مشيراً إلى أن المشروع سيسهم في تسارع الخطط التطويرية لأعمال الرقابة البلدية، وتحسين مستوى الأداء في العاصمة المقدسة، بوصفها منطقة زاخرة بالمحال الغذائية والأسواق التجارية، ومن خلال إشراك القطاع الخاص مع القطاع البلدي في الأعمال المختلفة، التي تنعكس إيجاباً على تحسين مستوى الخدمات.وأضاف أن الأمانة تهدف من خلال هذا المشروع إلى الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية، والإسهام فـي تطـوير مجتمـع حيـوي، وتحقيـق تنمية اقتصادية واجتماعية بالعاصمة المقدسة بشكل عام.وشملت هذه المرحلة استلام الشركة للقطاع الشمالي من مكة المكرمة، الذي يشمل (بلدية المعابدة الفرعية، وبلدية العمرة الفرعية، وبلدية الشرائع الفرعية، وبلدية الزيمة الفرعية)، وتتولى مهام الرقابة في نطاقات هذه البلديات، وجرى تحديد بلدية الشرائع الفرعية مقراً لها.// انتهى //12:54ت م0045