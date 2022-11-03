القاهرة 09 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 03 نوفمبر 2022 م واسأكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وآلياتها المتمثلة في مجلس وزراء الصحة العرب تولى اهتمامًا كبيرًا، وتسعى إلى تعزيز دور التمريض والقبالة في الدول العربية.وأشارت أبو غزالة في تصريح لها اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للتمريض إلى أن الأمانة العامة أعدت "إستراتيجية عربية استرشادية للنهوض بمهنتي التمريض والقبالة 2022-2030"، بالتعاون مع وزارات الصحة بالدول العربية الأعضاء، وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط".ونوهت بضرورة النهوض بمهنتي التمريض والقبالة؛ للمساهمة في التغطية الصحية الشاملة في الدول العربية، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة أن هذه المهنة تشكل عصب الأنظمة الصحية، نظرًا للدور الكبير والمميز الذي يقوم به أطقم التمريض، ومقدمو الخدمات الصحية في كافة القطاعات الصحية.يُذكر أن مجلس وزراء الصحة العرب في الدورة (57) لعام 2022، أصدر قرارًا باعتماد الثالث من نوفمبر من كل عام، هو اليوم العربي للتمريض والقبالة، ويأتي الاحتفال بهذا اليوم؛ لإبراز الدور الهام والحيوي للأطقم التمريضية وجهودهم المبذولة، وإنجازاتهم ومبادراتهم في تطوير هذه المهنة في ظل التحديات والصعوبات التي تواجههم.// انتهى //13:10ت م0047