الرياض 09 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 03 نوفمبر 2022 م واسوقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مع شركة البواني القابضة؛ حيث مثل الوزارة معالي نائب الوزير لقطاع التنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، فيما مثل الشركة الرئيس التنفيذي لمجموعة البواني المهندس فخر الشواف.وتهدف المذكرة إلى تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين، من خلال برنامج "سخاء" أحد برامج الوزارة الوطنية الرائدة الهادفة إلى دعم المجتمع، من خلال تبني مشاريع تنموية مستدامة، وإتاحة الفرص الممكنة للعمل التنموي المستدام، وتقديم مساهمات فاعلة ذات أثر في الخطط التنموية وتنويع الاقتصاد.يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال عقدها لهذه المذكرات إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 في تعزيز الشراكة مع جميع الجهات والمؤسسات في مختلف القطاعات، والوصول إلى أعلى معدلات التعاون لتمكين الفرد والمجتمع، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.// انتهى //13:11ت م0048