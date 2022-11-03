جدة 09 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 03 نوفمبر 2022 م واسأغلقت أمانة محافظة جدة بمشاركة بلدية المليساء، 19 موقعاً من المواقع المسورة، التي تمارس نشاط إعادة التدوير والحديد المستعمل، وذلك على مساحة تقدر بـ 100 ألف متر مربع.وصادرت الأمانة ممثلة في الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، عدداً من موازين السكراب والحديد وأنابيب الأكسجين والغاز، التي تعمل على بيعها وتدويرها بطرق غير نظامية، مما يسبب آثاراً صحية وبيئية جراء عمليات التدوير العشوائية في مواقع مخالفة.// انتهى //13:11ت م0049