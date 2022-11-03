الكويت 09 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 03 نوفمبر 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 9ر15 نقطة، ليبلغ مستوى 19ر7365 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 22ر0 في المئة، وتداول 2ر122 مليون سهم، عبر 8495 صفقة نقدية بقيمة 18ر44 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيس 2ر9 نقاط، ليبلغ مستوى 46ر5530 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 17ر0 في المئة، وتداول 6ر54 مليون سهم، عبر 2990 صفقة نقدية بقيمة 5ر6 ملايين دينار كويتي.كما انخفض مؤشر السوق الأول 8ر18 نقطة، ليبلغ مستوى 20ر8241 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 23ر0 في المئة، وتداول 6ر67 مليون سهم، عبر 5505 صفقات بقيمة 6ر37 مليون دينار كويتي.في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 6ر29 نقطة، ليبلغ مستوى 46ر5662 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 52ر0 في المئة، وتداول 13ر43 مليون سهم عبر 1964 صفقة نقدية بقيمة 4ر5 ملايين دينار كويتي.// انتهى //13:11ت م0050