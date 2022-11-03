الرياض 09 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 03 نوفمبر 2022 م واسأوضحت وزارة الصحة أن خدمة 937 الإلكترونية في "مركز اتصال الصحة 937" تُعد إحدى أحدث الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، وتسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز الدور الرقابي لدى المستفيدين من تلك الخدمات.وترتكز الخدمة في مرحلتها الأولى على تصعيد ومتابعة مسار البلاغ والشكوى ذاتياً، مع إمكانية رفع الاقتراحات للإدارات المعنية عبر الموقع الإلكتروني المخصص للخدمة وعرضها بشكل مباشر على الجهات المعنية، حيث تقدم الخدمة بشكل إلكتروني دون الحاجة للتواصل مع أحد مقدمي الخدمة من خلال القنوات المختلفة لمركز 937.يذكر أن المركز يقدم كذلك خدمة " الواتساب" التي جرى إطلاقها منتصف هذا العام التي تتيح للمستفيدين من خدمات وزارة الصحة معرفة كافة المعلومات والإرشادات بشكل ذاتي عبر دردشة التفاعلية, كما يمكن الوصول إلى خدمات 937 عبر بوابة الوزارة أو عبر الرابط التالي: https://www.moh.gov.sa/eServices/cards/Pages/937-Services.aspx.// انتهى //13:11ت م0051