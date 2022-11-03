الرياض 09 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 03 نوفمبر 2022 م واسوقعت وزارة الصحة اليوم, اتفاقية تعاون لتدشين مركز المعايرة، بالشراكة مع القطاع الصحي الخاص.ومثل الوزارة خلال التوقيع الوكيل المساعد للصيانة وتشغيل المرافق الدكتور إبراهيم الطريري، ومن القطاع الخاص الرئيس التنفيذي لشركة المختبر الخليجي المهندس صالح بن علي العمري. وتهدف الاتفاقية إلى توفير الرعاية الصحية الشـاملة في جميع مسـتوياتها وفق أعلى المعايير العالمية لتعزيز الصحة العامة، والوقاية من الأمراض.وتتضمن اختبار وفحص ومعايرة الأجهزة الطبية، واختبار وفحص ومعايرة أجهزة القياس والمعايرة التي تستخدمها شركات التشغيل وموردو الأجهزة الطبية في مرافق الوزارة، إضافة إلى إقامة برامج التدريب في إدارة الجودة والتميز التشغيلي وإدارة الأصول، وصيانة المعدات والمعايرة والتفتيش، وتطوير برامج منح الشهادات المهنية للعاملين في القطاع الصحي.// انتهى //13:15ت م0052