سكاكا 09 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 03 نوفمبر 2022 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، مستشفى الدكتور فارس الهداج بمدينة سكاكا اليوم، وكان في استقبال سموه, مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة فارس الرويلي، ومالك المستشفى الدكتور فارس الهداج.ونوه سموه بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بتمكين القطاع الخاص من المشاركة والإسهام في تحقيق التحول الصحي، ومواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030, مبيناً أن القطاع الخاص شريك مهم في تقديم الخدمات الصحية وزيادة السعة السريرية، مؤكداً حرص ودعم الإمارة للمستثمرين وتقديم كل التسهيلات التي يحتاجون لها من قبل مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، مجدداً الدعوة لرجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار بالمنطقة في شتى المجالات ومنها المجالات الطبية والصحية.وتجول سمو الأمير فيصل بن نواف في أقسام المستشفى, مستمعاً لشرح عن الخدمات المقدمة وأهم التخصصات الموجودة، هي: النساء والولادة، والأطفال، والجراحة العامة، وقسم الطوارئ، والمختبر، والعناية المركزة، وقسم العمليات، بالإضافة إلى عيادات الباطنية، والجراحة العامة، والعيون، والأطفال، والطب النفسي، والتخدير، والجهاز الهضمي.بدوره, أعرب مالك المستشفى عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف على افتتاحه المستشفى، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس حرص واهتمام سموه على دعم المشاريع التنموية، ومن بينها المشروعات الصحية، مما يعكس الأهمية الكبرى التي توليها وزارة الصحة للدور الجوهري الذي يؤمل أن تنهض به مؤسسات القطاع الصحي الخاصة في تقديم أرفع مستويات الرعاية الصحية في المملكة.من جهته رفع مدير عام صحة الجوف شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف لرعايته وافتتاحه المستشفى، مؤكداً أن هذه الرعاية دعماً للقطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وهو قطاع داعم لرفع الخدمات وتطويرها بالمنطقة، مؤكداً اهتمام سموه بالاستثمار بالقطاع الصحي ومتابعته ذلك، والحث عليه.// انتهى //13:22ت م0054