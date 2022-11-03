القاهرة 09 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 03 نوفمبر 2022 م واستلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً اليوم من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن .وتناول الاتصال تطورات الأوضاع في ليبيا وفلسطين، فضلاً عن الترتيبات المصرية الخاصة بمؤتمر COP27، حيث أكد الوزير الأمريكي حرص بلاده على المشاركة في المؤتمر، والعمل المشترك لمواجهة التحديات الخاصة بتغير المناخ.// انتهى //16:27ت م0105