الرياض 09 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 03 نوفمبر 2022 م واساستقبل الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان اليوم, بمقر المركز بالرياض, وفدًا ألمانيًا يتقدمه عضو البرلمان الألماني رئيس لجنة الصداقة الألمانية مع الدول العربية الدكتور كريستوف بلوس.واستعرض الأمين الجهود التي تبذلها المملكة لنشر قيم التسامح والاعتدال وتعزيز المشتركات الإنسانية بين الفئات المجتمعية كافة.ونوقش خلال الزيارة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.وقدم المركز خلال اللقاء عرضاً موجزًا عن أبرز البرامج والأعمال المتنوعة التي نفذها خلال الأعوام السابقة والتي يسعى من خلالها لتحقيق أهدافه الإستراتيجية في تعزيز مفاهيم الحوار والتعايش والتلاحم الوطني وحماية النسيج المجتمعي.وفي ختام الزيارة، تجول الوفد في معرض الحوار التفاعلي بالمركز للتعرف على دور المملكة في دعم الحوار بين مختلف الثقافات والحضارات، من خلال دعمها لمشاريع محلية وإقليمية وعالمية في مجالات نشر ثقافة الحوار وتعزيز التنوع الثقافي وتعزيز العيش المشترك.// انتهى //16:28ت م0107