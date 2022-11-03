المنامة 09 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 03 نوفمبر 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,862.07 نقطة بانخفاض قدره 0.29 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 650.92 نقطة بانخفاض قدره 2.83 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوناً و736 ألفاً و485 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 501 ألف و682 ديناراً بحرينياً نُفِّذت من خلال 53 صفقة.// انتهى //16:30ت م0108