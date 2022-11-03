الرياض 09 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 03 نوفمبر 2022 م واسوقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، برنامجاً تنفيذياً مشتركاً مع المنظمة الدولية للهجرة لمشروع توفير المواد غير الغذائية للمهاجرين في جمهورية جيبوتي.وقد وقع البرنامج مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ومن جانب المنظمة مديرة مكتبها بجيبوتي ستيفاني دافيو، وذلك في مقر المركز بالرياض.وسيجري من خلال المشروع تأمين وتوزيع 9.700 حقيبة من المواد غير الغذائية تحتوي على الملابس وأدوات النظافة، يستفيد منها 9.700 شخصاً من المهاجرين في جمهورية جيبوتي، وذلك عبر الدعم المقدم من المركز للمنظمة.ويأتي ذلك ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للاجئين والمحتاجين في مختلف بقاع العالم؛ للمساهمة في التخفيف من معاناتهم وتحسين سبل العيش لهم.// انتهى //16:31ت م0110