الرياض 09 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 03 نوفمبر 2022 م واسعقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي مع معالي وزير البيئة والعمل المناخي في جمهورية البرتغال دوارتي كورديرو، أكدَا خلاله أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، والحاجة إلى ضمان أمن إمدادات الطاقة، وأكدَا حرصهما على تعزيز التعاون بين البلدين، وذلك بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة في المستقبل القريب.وأشار الطرفان خلال الاجتماع إلى أن المملكة تعد شريكًا موثوقًا به، وإحدى الدول المصدرة للبترول الخام إلى البرتغال، مؤكدين أهمية التعاون في مجالات الطاقة العديدة، كالهيدروجين النظيف، والطاقة المتجددة، بما في ذلك دمج التيار المنتج من الطاقة المتجددة في الشبكات، وأمن وموثوقية الأنظمة الكهربائية وتجارتها وربطها دوليًا.وعد الوزيران تحول الطاقة أمرًا مهمًّا في معالجة تحديات الطاقة والمناخ، وهو ما سيناقَش بشكل أوسع في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، في جمهورية مصر العربية.// انتهى //17:06ت م0111