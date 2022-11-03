تبوك 09 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 03 نوفمبر 2022 م واسواسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, أسرة عرفة في وفاة محمد بن عمر عرفة رئيس النادي الأدبي بمنطقة تبوك سابقاً رحمه الله.وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة عرفة كافة، مبرزاً مناقب الفقيد خلال مسيرته الأدبية وإسهاماته في الحراك الثقافي والأدبي بالمنطقة، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان .من جهته، أعرب ابن الفقيد باسمه ونيابة عن الأسرة عن شكرهم لسموه على وقفاته تجاه والدهم طيلة مدة مرضه، داعيًا الله أن يجزيه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته .// انتهى //17:08ت م0112