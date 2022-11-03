الرياض 09 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 03 نوفمبر 2022 م واسزار معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان , مقر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التقى خلالها معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وقيادات المؤسسة.واطلع معاليه على إستراتيجية وخطط وبرامج المؤسسة، مستمعا لشرح عن مبادرات المؤسسة في برنامج تنمية القدرات البشرية التي أطلقها سمو ولي العهد - حفظه الله - ، كما اطلع على المشاريع الإستراتيجية التي تعمل عليها المؤسسة لتواكب متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية.وأشاد وزير التعليم ببرامج ومبادرات المؤسسة وبرامجها المرنة والمتنوعة، مؤكدًا أهمية ودور التدريب التقني والمهني في مواكبة الخطط المستقبلية التي تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //17:10ت م0113