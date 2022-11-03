الاحساء 09 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 03 نوفمبر 2022 م واستفقّد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء اليوم، مشروع كلية السياحة والفندقة بالأحساء، يرافقه المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بدر بن إبراهيم العبدالواحد والرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز أيمن بن مصطفى العبدالله.وتجول في مبنى الكلية، مطلعاً على الأعمال الجارية في المشروع ومستوى الإنجاز فيه، وناقش الآليات والمهام الكفيلة بتسريع تنفيذ المشروع، وأن يكون بدقة في المواصفات وجودة في التنفيذ.وحث سموّه القائمين على المشروع على سرعة الإنجاز والإتقان، مؤكداً أن ذلك سينعكس على تطور وتنمية المحافظة وعلى خدمة المواطنين، مشيراً إلى استمرار الجولات الميدانية التفقدية للمشاريع؛ للإسهام في دفع عجلة التنمية للأمام بالتعاون مع المسؤولين لمتابعة المشاريع والعمل على إنجازها.// انتهى //17:10ت م0114