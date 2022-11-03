الرياض 09 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 03 نوفمبر 2022 م واسأعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، عن حصول جامعتين وكلية واحدة على الاعتماد الكامل واعتماد مؤسسي مشروط.وحُوّل الاعتماد لبرنامج دراسات الطفولة في جامعة الملك عبدالعزيز من اعتماد برامجي مشروط إلى اعتماد برامجي كامل حتى أبريل 2026م، وتحويل الاعتماد لبرنامج الأنظمة في جامعة أم القرى من اعتماد برامجي مشروط إلى اعتماد برامجي كامل حتى أغسطس 2026م، إضافة إلى تحويل حالة الاعتماد المؤسسي لـكليات سليمان الراجحي من اعتماد مؤسسي مشروط إلى اعتماد مؤسسي مشروط حتى أبريل 2023م.وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.// انتهى //17:10ت م0115