القاهرة 09 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 03 نوفمبر 2022 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، لدى إغلاق تعاملات اليوم وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 100 مليون جنيه لينهى التعاملات عند مستوى 763 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1ر1 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية /إيجي إكس 30/ بنسبة 18ر0% ليبلغ مستوى 4ر11262 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسط /إيجي إكس 70/ بنسبة 58ر0% ليبلغ مستوى 25ر2213 نقطة، كما شملت الانخفاضات مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقاً الذي تراجع بنحو 51ر0%، ليبلغ مستوى 13ر3226 نقطة.// انتهى //17:18ت م0119