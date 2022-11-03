بريدة 09 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 03 نوفمبر 2022 م واسيشارك المركز الوطني للنخيل والتمور في ملتقى ومعرض مبادرة أرض النخيل القائم حالياً في مركز الملك خالد الحضاري ببريدة، بتنظيم من إمارة منطقة القصيم، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالتمور .ويتعرف الزوار في المعرض على أهداف المركز في خلق منظومة متكاملة من الخدمات لتحقيق الكفاءة الإنتاجية وزيادة معدل استهلاك التمور السعودية محليًا وعالميًا، وسعي المركز لأن يكون مركزًا أساسيًا لتطوير واستدامة قطاع النخيل والتمور السعودية لتكون تمور المملكة الخيار الأول على المستوى العالمي .ويقدم المختصون بالمركز لزوار المعرض تعريفًا بمنظومة الخدمات المتكاملة التي يقدمها المركز للمزارعين في المجالات الزراعية والتسويقية والمعرفية وتبنّي التقنيات الحديثة لتحقيق الكفاءة الإنتاجية وزيادة معدل استهلاك التمور السعودية، وذلك عبر العديد من المبادرات والمنصات الرقمية المتخصصة التي أطلقها لخدمة المستفيدين في قطاع النخيل والتمور، مثل منصة مزارع ومنصة التمور السعودية .كما يشاهد زوار المعرض عروضًا عن أهداف المركز الوطني للنخيل والتمور، منها رفع قيمة صادرات المملكة من التمور، ورفع جودة قطاع التمور في المملكة، ورفع معدل استهلاك التمور ومنتجاتها التحويلية محليًا وعالمياً، إلى جانب التعريف بأبرز المبادرات التي يقدمها، منها دعم مزارعي النخيل وتحفيز صادرات التمور، وتحفيز الاستهلاك المحلي للتمور ، والمشاركة في الأسواق والمهرجانات والفعاليات والمعارض المحلية والدولية ، وكذلك توفير الدراسات والبحوث والفرص الاستثمارية في قطاع النخيل والتمور محليًا وعالميًا .// انتهى //18:53ت م0141