الدوحة 09 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 03 نوفمبر 2022 م واسأعلن منظمو كأس العالم FIFA قطر 2022™ عن السماح بدخول الجماهير من غير حاملي تذاكر المباريات إلى قطر، بعد انتهاء منافسات دور المجموعات، بداية من 2 ديسمبر المقبل، دون اشتراط الحصول على تذكرة؛ وذلك للاستمتاع بالأجواء المونديالية مع بقية المشجعين والمنتخبات المشاركة في البطولةجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في المركز الإعلامي للدولة المستضيفة، بمدينة مشيرب بالدوحة؛ لاستعراض آخر الاستعدادات لاستضافة النسخة الأولى من مونديال كرة القدم في العالم العربي، التي تنطلق منافساتها في 20 من الشهر الجاري.وتناول المؤتمر، الذي نظمته اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بالتعاون مع لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، ووزارة الصحة العامة: تجربة المشجعين، والاستعدادات الأمنية، وترتيبات النقل، وإرشادات حول خدمات الرعاية الصحية لجمهور البطولة، التي تتواصل فعالياتها في ثمانية إستادات مونديالية حتى 18 ديسمبر المقبل.وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، ولجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™: العقيد الدكتور جبر النعيمي اكتمال الجاهزية الأمنية لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، وذلك بعد أن عملت على إنفاذ جميع خططها وبرامجها الموضوعة لضمان تنظيم بطولة أكثر أمناً وتميزاً".وقال: "حققت الإستراتيجية الأمنية للبطولة العديد من المهام، من بينها حماية جميع منشآت بطولة كأس العالم، ومكونات البنية التحتية الخاصة بها، إلى جانب بناء قدرة أمنية متكاملة للبطولة تتفوق على المعايير والممارسات المتبعة في تنظيم الفعاليات الكبرى".وتابع: "يسرنا اليوم أن نعلن عن السماح للمشجعين من غير حاملي التذاكر بالدخول إلى دولة قطر بدءاً من 2 ديسمبر؛ وذلك لإتاحة الفرصة أمام جمهور كرة القدم من أنحاء العالم للاستمتاع بفعاليات وأجواء البطولة. وندعو المشجعين للحصول على بطاقة هيّا للدخول إلى البلاد، وبإمكانهم تقديم الطلبات من الآن عبر منصة هيا، أو عبر تطبيق الهواتف الذكية "هيّا إلى قطر " ‘Hayya to Qatar 2022’ المتوفر في متجري أبل وجوجل بلاي، مع دفع رسوم قدرها 500 ريال قطري للدخول إلى البلاد، لمن تزيد أعمارهم عن 12 عاماً.وتصدّرت أعمال المؤتمر ما ينتظر المشجعين من خيارات ترفيهية عديدة طوال أيام المونديال. وفي هذا السياق، قال نائب المدير العام للتسويق والاتصال وتجربة البطولة في اللجنة العليا للمشاريع والإرثخالد علي المولوي: "ستشهد قطر مجموعة واسعة من الأنشطة والعروض الثقافية والترفيهية خلال البطولة، وتشمل أكثر من 90 فعالية خاصة على هامش الحدث العالمي المرتقب.وأضاف: "إلى جانب فعاليات مهرجان الفيفا للمشجعين في حديقة البدع طوال فترة المونديال سيشكل كورنيش الدوحة إحدى كبرى الوجهات التي تستقطب جماهير البطولة، ويتسع لأكثر من 70 ألف مشجع يومياً، وسيشهد باقة مميزة من العروض الفنية الجوالة والأنشطة الترفيهية والثقافية، فضلاً عن تخصيص العديد من المتاجر والمحال لبيع مختلف أصناف الأطعمة والمشروبات، على طول الكورنيش الذي يمتد لمسافة 6 كيلومترات, إضافة إلى عروض يومية ضمن برنامج "أهلا بكم في قطر"، حيث يستمتع الحضور بواحد من أكبر العروض والألعاب النارية في العالم، إضافة إلى قضاء أوقات رائعة مع الألعاب وغيرها من الأنشطة المتنوعة للجمهور في جزيرة المها بمدينة لوسيل، وكذلك نادي 974 الشاطئي في منطقة راس بو عبود، ومنطقة المشجعين هيّا في ممشى لوسيل الجنوبي وجزيرة قطيفان الشمالية، كما سيحظى المشجعون الذين يحضرون مباريات المونديال بفرصة الاستمتاع بالأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية في محيط كل إستاد، مع أكثر من 6 آلاف عرض في 21 موقعاً."وناقش المشاركون في المؤتمر الجوانب الخاصة بالرعاية الصحية، بما في ذلك أحدث الإجراءات التي أعلنتها وزارة الصحة العامة، حيث لم يعد المشجعون مضطرين لتقديم شهادة تفيد بإجراء فحص للكشف عن كوفيد-19 قبل السفر إلى قطر، أو تنزيل تطبيق احتراز المخصص لتتبع حالات الإصابة بكوفيد-19، وستقدم الخدمات الصحية للحالات الطارئة والعاجلة في المستشفيات الحكومية بالمجان للمشجعين.وقال المتحدث باسم قطاع الرعاية الصحية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ الدكتور يوسف المسلماني: "ندعو الجمهور إلى زيارة موقعنا الإلكتروني للاطلاع على أحدث المستجدات، ونوصي جميع المشجعين القادمين من خارج الدولة بالحصول على تأمين السفر، بحيث يغطي خدمات الرعاية الصحية، طوال مدة إقامتهم في البلاد.", حيث خصصت وزارة الصحة العامة موقعاً إلكترونياً لتزويد مشجعي البطولة بالمعلومات الصحية الضرورية، والخط الساخن على الرقم (16000) لاستفسارات المشجعين حول الرعاية الصحية خلال المونديال.وتطرق المؤتمر إلى أحدث المستجدات الخاصة بعمليات النقل والمواصلات خلال البطولة، حيث أوصى المنظمون الجمهور باستخدام المواصلات العامة للتنقل في الدولة، بما في ذلك خدمات الحافلات المخصصة ومترو الدوحة، كما دعوا سكان قطر إلى استخدام سياراتهم الخاصة لحضور المباريات.وقال نائب المدير العام لعمليات البطولة، في اللجنة المهندس علي محمد العلي: "ستوفر أنظمة النقل فائقة التطور لدينا خيارات تنقل سلسة للجماهير، علماً بأن المشجعين لن يكونوا على مسافات بعيدة من الإستادات أو أماكن إقامتهم أو المواقع الترفيهية في أي حال من الأحوال، بفضل طبيعة بطولتنا الفريدة متقاربة المسافات، كما أنهم سيحظون بفرصة حضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد خلال المراحل الأولى من المنافسات".// انتهى //19:01ت م0142