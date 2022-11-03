الرياض 09 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 03 نوفمبر 2022 م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وفدًا من أعضاء برلمان جمهورية ألمانيا الاتحادية برئاسة النائب الدكتور كريستوف بلوس.وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات السعودية الألمانية والتعاون المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:01ت م0143