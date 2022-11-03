الرياض 09 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 03 نوفمبر 2022 م واسوقعت المديرية العامة للسجون مذكرة تعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، لتعزيز مواجهة آفة المخدرات المهددة للأمن الاجتماعي والاقتصادي واستقراره.ويهدف توقيع المذكرة إلى الإسهام في دعم الجهود الأمنية في مكافحة المخدرات وتعزيز برامج علاج وتأهيل مرضى الإدمان ودعم البرامج التوعوية الموجهة لنزلاء السجون.وتأتي المذكرة لتأكيد أهمية التكامل والتعاون بين جهات الاختصاص بالجوانب الأمنية والوقائية والعلاجية وتسخير الخبرات والتجارب لتحقيق وقاية شاملة تعزز حصانة المجتمع ضد المخدرات.// انتهى //19:30ت م0147