الخرطوم 09 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 03 نوفمبر 2022 م واسالتقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمكتبه بالقصر الرئاسي اليوم بوزير الدفاع الصومالي عبدالقادر محمد نور.وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين السودان والصومال وسبل تعزيزها، إضافة إلى مناقشة الخطط والبرامج المقترحة للتدريب والتأهيل وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية والعسكرية وتقديم الدعم الفني واللوجستي بما يخدم مصالح وتطلعات البلدين.// انتهى //19:51ت م0149