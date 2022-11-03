الرياض 09 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 03 نوفمبر 2022 م واسأطلق المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، اليوم، المعايير الوطنية لخدمات متلازمة الشرايين التاجية الحادة، بحضور عدد من النخبة المختصين العالميين والمحليين.وأوضح المدير العام لمركز "سباهي" الدكتور سالم الوهابي أن المركز استغرق في إعداد وكتابة المعايير أكثر من 12 شهراً، بالتعاون مع أفضل الخبراء العالميين والمحليين بهذا الخصوص.وأكد الدكتور الوهابي أن خطة المركز الإستراتيجية 2022م – 2026م، تستهدف الانتهاء من تقييم واعتماد قرابة 18 ألف منشأة صحية في جميع مدن المملكة، وكذلك استقطاب وتدريب المئات من المُقيّمين المعتمدين للقيام بالزيارات التقييمية للمنشآت الصحية.وتتكوّن المعايير الوطنية لمتلازمة الشرايين التاجية الحادة من 44 معياراً رئيساً، و211 معياراً فرعياً تهدف إلى تقديم خدمة طبية متكاملة، والتحقق من تمكين وتفعيل الإجراءات اللازمة بشكل آمن وسريع واحترافي من لحظة اكتشاف الأعراض لدى المريض إلى تلقيه العناية الكاملة والتأهيل المناسب، كما سيدرب "سباهي" المنشآت الصحية ومنسوبيها على تطبيق المعايير بالشكل الصحيح قبل البدء الفعلي بتقييمها على المنشآت الصحية.يُذكر أن "سباهي" هو الجهة الرسمية المخولة لمنح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص بالمملكة.// انتهى //20:04ت م0153