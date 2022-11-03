الرياض 09 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 03 نوفمبر 2022 م واسأصدرتْ وكالةُ الأنباء السعودية "واس" النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط.ووفق "النشرة الاقتصادية"، بلغَ سعرُ صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:الريال السعودي 3.76.الدرهم الإماراتي 3.67.الدينار البحريني 0.37.الريال العماني 0.38.الريال القطري 3.64.الدينار الكويتي 0.31.الجنيه المصري 24.25.اليورو 1.02.الجنيه الإسترليني 0.89.اليوان الصيني 7.30.تناولت النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:الذهب 1630.2 دولارًا أمريكيًا للأوقية.الفضة 19.38 دولارًا للأوقية.البلاتينيوم 924.1 دولارًا للأوقية.البلاديوم 1799.11 دولارًا للأوقية.في شأن النفط، بلغت الأسعارُ لكلٍّ من:برنت 95.37 دولارًا أمريكيًا.نايمكس خفيف 88.82 دولارًا.نفط الغاز 1056.75 دولارًا.الغاز الطبيعي 5.966 دولارًا.غاز البروبان 5296 دولارًا.// انتهى //20:04ت م0154