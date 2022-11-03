القدس المحتلة 9 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 3 نوفمبر 2022 م واسأكد المتحدث باسم أهالي سلوان في القدس فخري أبو ذياب أن جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم هدم خلال العام الجاري ٢٠٠ منشأة فلسطينية في أحياء القدس، في إطار عمليات الاستهداف للوجود الفلسطيني، وفي مقابل ذلك صادق المحتل على بناء نحو 11 ألف وحدة استيطانية ضمن مخططات التهويد المستمرة للقدس.وكشف ذياب في تصريح له عن مخطط استيطاني صادق عليه المحتل لإقامة حزام استيطاني في محيط حي الشيخ جراح في القدس؛ لإحاطة البلدة القديمة بالكتل الاستيطانية وعزلها عن محيطها وقطع التواصل الجغرافي مع الضفة الغربية، الأمر الذي يمنع إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.//انتهى//20:38ت م0156