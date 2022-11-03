جدة 09 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 03 نوفمبر 2022 م واسأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي, عن إدانتها الشديدة لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها ,اليوم، رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، مُذكرة بموقف منظمة التعاون الإسلامي ضد العنف والتطرف والإرهاب بكافة أشكاله ودوافعه.وأكدت الأمانة العامة وقوف المنظمة مع جمهورية باكستان الإسلامية أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، متمنية لها ولشعبها الاستقرار والازدهار.// انتهى //22:39ت م0184