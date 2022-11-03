نيويورك 9 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 3 نوفمبر 2022 م واسحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من تراجع المكاسب التي تم تحقيقها في مجال بناء السلام في القارة الأفريقية وأماكن أخرى في خضم التحول السريع الذي يشهده العالم.وأكد في كلمته خلال جلسة المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي على المستوى الوزاري حول موضوع "دمج بناء القدرة على الصمود الفعّال في عمليات السلام من أجل السلام المستدام"، ضرورة المواكبة في سبيل الحفاظ على السلام والتأكد من إيلاء تركيز أكثر حدة على الوقاية وبناء القدرة على الصمود.وقال: يجب تمكين عمليات السلام وتجهيزها للعب دور أكبر في الحفاظ على السلام في جميع مراحل الصراع، وفي جميع أبعاده، وهذا يتطلب ملكية وطنية ملتزمة وشاملة تراعي احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك الشباب والأقليات.//انتهى//22:40ت م0186