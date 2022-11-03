الرياض 09 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 03 نوفمبر 2022 م واساختتمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشاركتها في مؤتمر ومعرض "سيملس السعودية" الذي انطلقت فعالياته يوم أمس بالرياض، تحت شعار "مستقبل المدفوعات بالمملكة"، بمشاركة أكثر من 250 شركة محلية ودولية، وأكثر من 75 شركة تقنية ناشئة.وجاءت مشاركة الهيئة خلال المعرض بجناحها الذي استعرضت فيه منظومة الفوترة الإلكترونية، وبرنامج الفسح خلال ساعتين، وتطبيق (ZATCA) للهواتف الذكية وما يُقدمه من مزايا وخدمات للمكلفين والعملاء، إلى جانب عدد من خدماتها الزكوية والضريبية والجمركية.كما قدّمت الهيئة خلال فعاليات المؤتمر عرضًا حول "الفوترة الإلكترونية" والأثر الإيجابي الذي تحقق خلال المرحلة الماضية، منذ بدء تطبيق المرحلة الأولى في أواخر عام 2021م، وما تسعى إليه الهيئة خلال المرحلةالحالية التي تشهد تطبيق "مرحلة الربط والتكامل"، والتي تأتي امتدادًا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، واستكمالًا لقصةِ نجاحٍ بدأت بالمرحلة الأولى للفوترة الإلكترونية، التي شهدت معها تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، كان من أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك، وإثراء تجربة المستفيد من هذا المشروع الوطني في جميع أنحاء المملكة.وتأتي مشاركة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مؤتمر ومعرض سيملس في إطار حرصها على تعزيز التواصل مع مكلفيها وعملائها، وتعزيز حضورها في مثل هذه الفعاليات التي تُسلط الضوء على خدماتهاومبادراتها، وتُسهم في رفع الوعي لدى جميع المستفيدين من الخدمات التي تُقدمها.ويهدف مؤتمر ومعرض سيملس إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات في مجال المدفوعات والتقنية المالية، وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، ويستعرض مستقبل المدفوعات بالمملكة وأبرز حلولها، بمايُسهم في دعم نمو الاقتصاد الرقمي الذي تعيشه المملكة.// انتهى //23:09ت م0189